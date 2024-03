Cantor Eduardo Costa passa por nova mudança no visual

Um novo vídeo de Eduardo Costa, de 45 anos, revelando seus segredos de beleza, viralizou nas redes sociais na última quinta-feira (29), e a aparência do cantor, como em outras ocasiões, chamou a atenção dos internautas.

Claro que não demorou para o cantor sertanejo se tornar um dos assuntos mais comentados das redes sociais. As informações são da Quem.

Leia também: Restaurante Flores e Sabores é destaque em Patrimônio da Penha

Confira o novo visual de Eduardo Costa:

No entanto, essa não foi a primeira vez em que o visual do cantor virou assunto na web. Em 2021, época em que estava com os cabelos mais longos e volumosos, foi alvo de memes de comparações.

Vale lembrar que o artista nega ter feito cirurgias plásticas ao longo da carreira. Os preenchimentos feitos teriam sido realizados como correções das lesões do acidente de avião que sofreu, em 2011, em Minas Gerais.

“Eu quebrei o maxilar, o nariz, trinquei a testa, quebrei a mão, quebrei dois dedos, fora que fiquei todo ‘arregaçado’. Como eu não fui ao médico, porque tive que seguir agenda, ficou afundado [o maxilar], então, eu tive que começar a fazer preenchimento”, explicou Eduardo Costa.