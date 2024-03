Capixabas disputam Grand Slam de Taekwondo em busca de vaga na seleção

Em busca de uma vaga na seleção brasileira, os capixabas contemplados pelo Bolsa Atleta da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) vão competir no Grand Slam de Taekwondo. Fillipe Almeida, Gabriele Stein, João Paulo Alves, João Vitor Gomes, Julia Pinheiro, Lucas Alberto Lutzke, Pedro Alves e Renata Braido são os atletas beneficiados pelo programa que estarão presentes no evento, que tem início nesta quinta-feira (07), no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Um dos destaques é Pedro Alves, que está confirmado para a Olimpíada de Paris 2024. Assim, o atleta vai representar o País e o Estado na categoria por equipes. Atualmente, o capixaba reside em São Paulo, onde realiza os treinamentos com o clube Two Brothers Team.

Outro destaque é o lutador Fillipe Almeida, que participou do Presidents Cup e conquistou a classificação para o Campeonato Pan-Americano. Mesmo que o lutador não consiga uma vaga na seleção brasileira, ele já está confirmado para disputar no Pan-americano.

O Grand Slam de Taekwondo é organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e reúne atletas de todo o Brasil nas modalidades Kyorugui e Poomsae. As disputas acontecem até o próximo domingo (10).

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal. Que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Todavia, com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados. Com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Aos selecionados, 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).