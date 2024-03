Capixabas em Costa Rica! Atletas disputam President’s Cup de Taekwondo

Os lutadores capixabas Fillipe Almeida e João Vitor Gomes vão competir no President’s Cup de Taekwondo, a partir desta quinta-feira (14), na cidade de Heredia, na Costa Rica. O evento vale vaga para o Campeonato Pan-Americano e conta pontos para o ranking internacional da modalidade.

Fillipe Almeida e João Vitor Gomes são contemplados pelo programa Bolsa Atleta e tiveram as passagens aéreas da viagem concedidas pelo programa Voe Atleta. Ambos da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). As disputas acontecem até o próximo domingo (17), nas categorias Kyorugui e Poomsae.

President’s Cup de Taekwondo

A competição reunirá cerca de mil atletas do continente em busca da classificação para o Pan-Americano, que será em maio, no México. João Vitor Gomes, que é natural de Ibiraçu, mas reside atualmente em São Paulo. Lá, realiza os treinamentos com o clube Two Brothers Time, revelou que está confiante na conquista da classificação.

“Minhas expectativas estão bem altas, mesmo que eu tenha acabado de perder uma competição. Um campeão é formado de vários desafios e, entre eles, existem derrotas e vitórias. Então, estou com uma expectativa alta, cabeça boa e vamos conquistar essa vaga no Pan-Americano”, comentou João Vitor Gomes.

Sobretudo, o atleta Fillipe Almeida já havia conquistado a classificação e está confirmado para o Pan-Americano, após ter garantido a medalha de ouro na edição 2023 do President´s Cup, realizada em setembro.

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião. Com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.