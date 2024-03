Carreta Cozinha Capixaba vai oferecer cursos gratuitos de Páscoa

Uma oportunidade para quem quer empreender, obter uma renda extra e aprender técnicas de confeitaria profissional, são as oficinas de Páscoa que serão realizadas a partir deste sábado (9), na Carreta Cozinha Capixaba do Senai, estacionada no Parque Tancredão, em Mario Cypreste, Vitória.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pela plataforma VIXCursos (https://vixcursos.vitoria.es.gov.br/) no site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online.

Ovos de colher com recheios diversos; casquinhas de ovos e ovos no pote e decoração típica da época estão entre os conteúdos das aulas selecionados pelos instrutores do Senai ES. As oficinas têm duração de 4 horas/aula cada, sendo possível participar de várias turmas, respeitando o limite de vagas.

Também haverá turmas aos sábados, nos dias 9, 16 e 23 de março, na parte da manhã e da tarde. Na semana de 18 a 21 do mesmo mês, as aulas serão pela manhã.

Podem se inscrever pessoas com idade mínima de 14 anos. Mais informações pelo whatsapp da Gerência de Qualificação do Trabalhador: (27) 98125-0964, das 9h às 17h.

Oficinas de Páscoa:

Aulas aos sábados:

Dia 09

Ovos de colher recheio brigadeiro, ninho e prestígio, das 8h às 12h

Ovos de colher com brigadeiro crocante e brigadeiro de nozes, das 13h às 17h

Dia 16

Casquinhas de Ovos e ovos no pote, das 8h às 12h

Ovos de colher de bolo de cenoura e de Brownie, das 13h às 17h

Dia 23

Ovos de Colher com decoração de Pascoa, das 8h às 12h

Ovos de Colher com decoração de Pascoa, das 13h às 17h

Semana de 18 a 21 de março

Dia 18

Casquinhas de Ovos e ovos no pote, das 8h às 12h

Dia 19

Ovos de colher de bolo de cenoura e de Brownie, das 8h às 12h

Dia 20

Ovos de Colher com decoração de Pascoa, das 8h às 12h

Dia 21

Ovos de Colher com decoração de Pascoa, das 8h às 12h

Serviço:

Oficinas de Páscoa

Dias: aos sábados (dias 9, 16 e 23 de março), manhã e tarde; e outras na semana de 18 a 21 de março, pela manhã.

Local: Carreta Cozinha Capixaba, estacionada no Parque Tancredão, em Mario Cypreste, Vitória.

Inscrições: https://vixcursos.vitoria.es.gov.br/

Documentos necessários: A matrícula será realizada no 1º dia de aula com apresentação do original e cópia simples de toda Documentação Obrigatória:

– Documento de identificação COM FOTO (RG ou CNH ou CTPS);

– CPF (No caso de menor de idade é preciso também o CPF do responsável);

– Comprovante de Escolaridade (autodeclaração);

– Comprovante de Residência Atualizado (autodeclaração).

Mais informações: pelo whatsapp da Gerência de Qualificação do Trabalhador/ SEMCID, (27) 981250964 das 9h às 17h.