Polícia analisa se documento encontrado ao lado de corpo é da vítima

A Polícia Civil vai analisar se um documento é da vítima encontrada morta em um matagal no último domingo (3), na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a PM, foi encontrado ao lado do corpo uma carteira que estava um pouco queimada, que continha documentos de identificação de um homem. Porém, devido ao estado em que o corpo se encontrava, não foi possível afirmar se a documentação é realmente da vítima.

A perícia da Polícia Científica esteve no local e encaminhou o corpo para Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriomente, liberado para os familiares.

