Casagrande se reúne com o prefeito de Apiacá

Outra cidade visitada pelo governador Renato Casagrande (PSB), na manhã desta quarta-feira (27), foi Apiacá, no extremo sul do Estado.

A cidade também foi devastada pela força da água da enxurrada, que trouxe grandes prejuízos a centenas de moradores do município com pouco mais de 7 mil habitantes.

Ao lado do prefeito do município, Fabrício do Posto (PP), Renato se reuniu com os integrantes do gabinete de crise montado na sede da prefeitura para conhecer as ações que estão sendo propostas em prática e gerenciar as ações da reconstrução da cidade.

Além disso, o governador reafirmou o apoio ao prefeito e à população para reconstruir a cidade que foi fortemente afetada pela chuva do final de semana.

O município registra 2 óbitos e mais de 4 mil desalojados e cerca de 600 desabrigados devido às fortes chuvas do final de semana.

Créditos: Hélio Filho / Secom ES