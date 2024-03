Apiacá: sobe para 4 mil o número de desalojados e 600 de desabrigados

Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, na noite de segunda-feira (25), o prefeito de Apiacá, Fabrício do Posto (PP), atualizou o atual cenário no município localizado no extremo sul do Estado.

Segundo o prefeito, apenas 30% do fornecimento de água está em operação na cidade. O sinal de internet e telefonia móvel ainda oscila. Ainda há localidades na zona rural sem acesso devido à queda de barreiras e pontes que foram arrancadas com a força da água da enxurrada.

A cidade, que registra 2 óbitos devido à forte chuva no município no final de semana, já registra mais de 4 mil desalojados e cerca de 600 desabrigados. Fabrício do Posto ainda mencionou que não há supermercado, padaria ou qualquer outro tipo de comércio funcionando na cidade, tudo foi devastado pela forte correnteza.

Apoio do governador e prefeitos

Emocionado, o prefeito Fabrício agradeceu o apoio do governador Renato Casagrande, dos prefeitos Euclério Sampaio (MDB) de Cariacica e do prefeito Dito Silva (PSB) de Muniz Freire.

“Agradeço ao nosso governador, Renato Casagrande, pelo apoio nos dado neste momento tão difícil que estamos vivendo. Renato é um gestor sensível à causa e muito humano. Agradeço também ao prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, que nos enviou maquinário e mão de obra para limpar a cidade. Ao prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, que está nos enviando apoio com mão de obra na área da saúde. Estou preocupado com o pós-chuva, com as doenças que podem aparecer”, ressaltou o prefeito.

Além disso, Fabrício mencionou que mais de 30 homens do Exército Brasileiro estariam atuando já nesta terça-feira (26) na limpeza das ruas da cidade. O município também conta com a presença de 10 bombeiros militares que auxiliam a Defesa Civil municipal.

Devido à falta de passagem pelas rodovias e o grande cenário de devastação no município, as aulas estão suspensas em toda a rede municipal e estadual. Não há previsão de retorno. Já as unidades de Saúde estão funcionando parcialmente, metade está tomada por lama, segundo informado pelo prefeito.