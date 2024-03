Obras de restauro do Museu Ferroviário avançam em Cachoeiro

As obras de restauro do Museu Ferroviário “Domingos Lage”, um dos marcos históricos mais emblemáticos de Cachoeiro, estão avançando na região central da cidade.

No entanto, o edifício, datado do ano de 1903, serviu, por décadas, como uma importante estação ferroviária. Hoje, está sendo completamente reformado para melhor abrigar um acervo que conta parte importante das memórias do município.

Com a ordem de serviço assinada no último mês de dezembro, as intervenções estruturais estão concentradas no telhado da estrutura, que está sendo completamente refeito.

Posteriormente, as obras avançaram para o interior do edifício. O Museu receberá adequações de acessibilidade. Entre elas: uma plataforma elevatória para acesso ao segundo andar. Portanto, também está prevista a instalação de um sistema de climatização. Contudo, as obras devem ser executadas em 365 dias.

Obras de restauro do Museu Ferroviário

Para o investimento do restauro do imóvel, um patrimônio histórico e cultural que completou 120 anos, será aplicado quase R$ 1,2 milhão, em recursos do programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo, do governo estadual, obtidos com a aprovação de projeto apresentado pela gestão municipal.

“O Museu Ferroviário Domingos Lage tem uma representatividade histórica muito importante para nós, cachoeirenses. É o coração da cidade e um ponto de referência para os turistas. Por isso, sua restauração é um meio de preservar a memória de Cachoeiro, ao passo em que oportunizamos, às novas gerações, um espaço para conhecer melhor o passado do nosso município”, destaca Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.