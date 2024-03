Chuva no ES: Alegre decreta estado de calamidade pública

Devido às chuvas que atingiram o município de Alegre na noite de sexta-feira (22), provocando estragos em diversas localidades e deixando muitas pessoas desalojadas, o prefeito Nirrô Emerick, decretou, por volta das 14h deste sábado (23), estado de Calamidade Pública, devido aos inúmeros danos causados pelas chuvas intensas.

Desde a madrugada, equipes compostas por servidores estão atendendo aos chamados, que incluem inundações, desalojados, quedas de barreiras e deslizamentos.

Leia Também: Confira os locais de coleta de doações para vítimas

Pela manhã, foi organizada uma reunião, na qual o prefeito convocou os servidores para auxiliarem a população atingida e iniciarem a limpeza da cidade.

O prefeito, o vice-prefeito, Silvani Monteiro Corrente, e o superintendente de Defesa Civil, Carlos “Japonês” Lemos, estão percorrendo os locais atingidos.

Emerick explicou que solicitou apoio ao governador Renato Casagrande, durante uma conversa pela manhã. A Cesan, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-ES) e o Governo Federal também foram acionados.

Nirrô reitera que a Prefeitura de Alegre está inteiramente à disposição e que não vai medir esforços para que a população esteja amparada e segura.

“Lamentamos profundamente que a cidade passe recorrentemente por esse problema, mas estamos trabalhando neste momento, pensando em cada pessoa que perdeu seus pertences, que está fora de casa e que não teve uma noite tranquila de sono”, assegurou Nirrô.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.