Chuvas no ES: confira os locais de coleta de doações para vítimas

Com as fortes chuvas que atingiram o Estado do Espírito Santo na noite da última sexta-feira (22), muitas famílias perderam móveis, roupas, objetos pessoais e até mesmo as casas. E para que a solidariedade entre em ação, foram montados pontos de coletas de doações no Sul do Espírito Santo.

Podem ser doados produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas (de criança e adulto), água potável, alimentos não perecíveis, entre outros. Além disso, as doações podem ser feitas também através do Pix, usando a chave 07562421/16622183708- Diocese Cachoeiro (Caritas Diocesana)

Confira os locais de coleta

Cachoeiro de Itapemirim

9º Batalhão – São Luiz Gonzaga

⁠Maple BEAR – São Geraldo

⁠PARK do celular – Novo Parque

⁠Igreja Hebrom – Santo Antônio

⁠Câmara Municipal

⁠Ginásio de Esportes – Boa Esperança

⁠Comunidade Santa Luzia Igreja Católica do Alto Village – Perto da pracinha (a partir das 12h)

Sede da SEMDES- Vila Rica

Pacotuba

Igreja São Roque

Muniz Freire

Escola Bráulio Franco

Muqui

Feirão da Skina

⁠Escola Marcondes

⁠Escola Frei Pedro

Atílio Vivácqua

Igreja Assembléia Ministério Atílio Vivácqua – Pr Diego Scarpi

Iconha

⁠Igreja Católica Matriz

Venda Nova do Imigrante

Polentão

⁠Lajao da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo

Marataízes

PIB Nova Marataízes – Lagoa Funda

Jerônimo Monteiro

Igreja Batista Renovada

Piúma

Igreja Pentecostal Shekinah

⁠Igreja Católica Sagrada Família

RIO NOVO DO SUL

CRAS

Alegre

Centro Pastoral igreja católica

Conceição do Castelo

Salão Paroquial – Igreja Matriz

Comunidade São Sebastião itaoca praia

Paroquia Sagrada família Itaipava