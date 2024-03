Chuva no ES: Bispo Diocesano de Cachoeiro convoca fiéis à solidariedade

Em mensagem de vídeo divulgada neste sábado (23), o bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, convocou todos os cristãos e pessoas sensíveis ao sofrimento do próximo para ajudar quem vem sofrendo, nas últimas horas, os impactos do forte temporal que assolou o sul do Espírito Santo. “Que nos coloquemos em comunhão e solidariedade a essas pessoas que perderam tudo”, apelou.

Segundo ele, a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim dará sua colaboração. “Trata-se de um gesto concreto e urgente de solidariedade. Todas as comunidades da Igreja Católica estão convocadas a serem pontos de coleta das doações”, convocou.

O bispo apelou para que se preste auxílio aos que sofrem com as enchentes. “Todas as comunidades estão recebendo água, material de limpeza, alimentos não perecíveis e dinheiro. Nós disponibilizamos uma conta da Cáritas Diocesana na qual se pode depositar. Juntos somos mais fortes.”

Leia também: Chuvas: nível do rio de Itapemirim segue subindo e atinge 2,70 metros

Todos os recursos arrecadados serão destinados às ações emergenciais e o socorro das famílias. As doações podem ser feitas por transferência bancária ou Pix para Sicoob, Agência: 3260; Conta Corrente: 3188-7; CNPJ (CHAVE PIX): 07.562.421/0001-55.

O chefe da igreja católica no sul do Estado também pediu orações aos irmãos atingidos. “Vamos rezar para que Deus nos dê coragem e um coração compadecido para socorrer as pessoas que mais precisam neste momento. Devemos rezar também, para que elas tenham serenidade para enfrentar este momento difícil. Deus está conosco, Deus nunca nos abandona”.