Chuva no ES: Guaçuí registra 250 famílias desabrigadas e 4 desalojadas

A Defesa Civil do município de Guaçuí informou na manhã desta terça-feira (26), que o número de famílias desabrigadas já chega a 250, e 4 famílias estão desalojadas. Um abrigo foi improvisado no Ginásio de Esportes da cidade.

Além disso, o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil do município, José Carlos de Aguiar Neto, informou que Guaçuí está recebendo doações de cidades vizinhas, como Dores do Rio Preto e Ibitirama.

“Nós tivemos 250 famílias desabrigadas e 4 desalojadas. Estamos com diversas equipes em campo, auxiliando na limpeza das ruas e das casas afetadas pelo desastre. Está sendo distribuído diversos materiais à população. Estamos recebendo o auxílio das prefeituras vizinhas também”, disse o coordenador.

Na última sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23), após um forte temporal, o nível do Rio Veado que corta a cidade subiu e ficou acima da cota de 6 metros, alagando ruas e casas. O acumulado da água da chuva chegou a 149,42 milímetros em 24 horas. Os bairros mais atingidos foram Edite Castro e São Miguel, na sede do município.

