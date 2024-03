“Vocês não estão sozinhos”, afirma vice-governador em Alegre

O vice-governador do estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), esteve visitando na manhã desta segunda-feira (25) o município de Alegre.

Ao lado do prefeito Nirrô Emerick (PP), garantiu suporte à população em geral e aos comerciantes que foram afetados pela forte chuva no município na noite de sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23).

“Vocês não estão sozinhos. Estamos juntos, atuando para mitigar, minorar e reduzir o sofrimento das famílias que foram atingidas por essas fortes chuvas que atingiram o município de Alegre. Vamos colocar de pé ações em conjunto com a prefeitura e com a CDL, para socorrer as pessoas. Para poderem ter apoio financeiro para reconstrução de suas casas”, ressaltou o vice-governador.

Além disso, Ricardo mencionou a criação de linhas de crédito favoráveis aos comerciantes afetados pelas chuvas na cidade.

“Vamos trabalhar um conjunto de ações para que nossos comerciantes possam ter acesso a linhas de crédito bastante favoráveis para terem a retomada da atividade econômica no município”, frisou Ferraço.

Segundo atualizações da Prefeitura de Alegre, o município hoje registra mais de 2.320 pessoas desalojadas, 500 famílias foram impactadas.