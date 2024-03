CICC de Arboviroses realizou ação de combate à Dengue em Guaçuí

Entre uma das estratégias planejadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Arboviroses está o suporte aos municípios capixabas no combate ao mosquito Aedes aegypti.

Nesse sábado (16), a “Operação de reforço de agentes de saúde” do CICC contou com 95 bombeiros militares em ação de eliminação de criadouros, educação em saúde e a mobilização social nas cidades de Guaçuí, São Mateus, Conceição da Barra, e Serra.

Guaçuí

Em Guaçuí, no Caparaó, cerca de 15 bombeiros atuaram em parceria com agentes de saúde do município, nas localidades do Vale do Sol e em Ama Norte.

Parceria entre Estado e Municípios

A ação é complementar às atividades municipais e ocorreu em parceria entre os servidores da Secretaria da Saúde (Sesa) e dos municípios, com a presença de agentes de saúde, agentes de endemias, agentes de serviços urbanos e das secretarias de Obras. Além disso, ela ocorrerá aos sábados até a estabilização de casos no Estado. A “Operação de reforço de agentes de saúde” segue também com a realização do tratamento dos focos dos mosquitos e orientações à população, e conta com apoio do Governo do Estado e dos municípios.

Para compor as ações ao longo dos próximos sábados, 180 bombeiros militares já foram capacitados por profissionais da Vigilância Ambiental da Sesa, em encontros que aconteceram na quarta-feira (13) e nessa quinta-feira (14), no 1º Batalhão, localizado em Vitória; no 3º Batalhão, localizado em Cachoeiro de Itapemirim; e na 1ª Companhia Independente, em São Mateus. Novas capacitações serão realizadas com mais 120 bombeiros, totalizando 300 militares treinados para as ações de norte a sul do Espírito Santo.

“O direcionamento dos bombeiros militares considerou a situação de risco dos municípios e a logística de operação, com a participação in loco das equipes que já atuam nas cidades. Desta forma, é uma ação que vem para apoiar os municípios a fim de garantir uma ampla abordagem e alcançar o máximo de população possível sobre a importância do combate ao mosquito e também nas ações de eliminação aos criadouros, por exemplo”, explicou o subsecretário Estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso.

Os bombeiros militares que atuarão participam em escalas excepcionais (fora das escalas normais), na chamada Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), que contará com aporte de pouco mais de R$ 180 mil da Secretaria da Saúde (Sesa).

“Entramos como Defesa Civil e Corpo de Bombeiro para ampliar a capacidade de responder à emergência, e o ISEO entra para dar o reforço aos municípios. Além disso, quando temos os bombeiros militares nessas ações, percebemos que o nível de resposta da população melhora bastante”, ressaltou o coordenador Estadual Adjunto de Proteção e Defesa Civil, o tenente-coronel Benício Ferrari.

CICC no Estado

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Arboviroses foi criado para integrar esforços de diferentes setores do Estado no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti e reduzir número de casos e óbitos de doenças como dengue, Zika e chikungunya.

Atualmente, o Centro integra ações conjuntas da Secretaria da Saúde (Sesa), da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) e do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Entretanto, há a possibilidade de articulação de demais órgãos em ações futuras.

CICC recebe Ministério da Saúde para capacitação

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Arboviroses recebeu, na última terça-feira (12), integrantes do Centro de Operações de Emergências (COE) de dengue e outras arboviroses, do Ministério da Saúde para capacitação sobre o cenário epidemiológico das doenças. Entre os participantes, uma turma de bombeiros militares que atuarão, junto aos municípios, em ações educacionais para o enfrentamento ao Aedes aegypti – uma das ações definidas pelo CICC.

O encontro marcou a apresentação de dados gerais do País, e proporcionou momentos para apresentação das ações capixabas e explanação das experiências nos demais estados brasileiros.

A epidemiologista da Coordenação Geral de Vigilância de Arboviroses, do Ministério da Saúde, Camila Ribeiro Silva, iniciou explicando aos presentes o porquê de o Espírito Santo ser um dos estados prioritários das ações do órgão federal. Segundo a profissional, isso ocorre em virtude da Situação de Emergência Pública, caracterizada por epidemia de dengue.

“A epidemia da dengue esse ano no País está muito além que a dos anos anteriores, com uma curva epidêmica de maior magnitude do que nos anos anteriores. Então, ações integradas são importantes, como está acontecendo aqui no Espírito Santo, que é um dos nossos estados prioritários. Além da alta taxa de incidência da dengue, a chikungunya aqui também nos preocupa, por se tratar de uma doença cujo paciente demanda muito do Sistema de Saúde”, ressaltou.

Além do cenário epidemiológico do Brasil e do Estado, apresentados por Camila Ribeiro Silva, a bióloga Kauara Campos falou sobre as novas tecnologias alternativas de vigilância e controle das arboviroses, tais como a Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI), as estações disseminadoras, e o inseto estéril. Entretanto, a profissional reforçou que a ação mais eficaz é acabar com o criadouro. “O mais importante é não deixar o mosquito nascer e é a ação mais eficaz, que é o controle do criadouro. Como o controle mecânico, com ações para eliminar espaços e recipientes que acumulem água”, informou.

Sobre a presença dos militares para auxiliar nas ações de combate ao vetor, Camila Ribeiro Silva destacou a importância de os militares entenderem o cenário atual do Estado e do País. “Quem está engajado e envolvido nessas atividades é importante entender o momento atual das arboviroses para compreender a importância do trabalho que vão desempenhar. Vocês que vão a campo, terão contato com os cidadãos e podem orientar, explicando que vivenciamos uma epidemia e quais ações devemos tomar”, explicou Camila Ribeiro Silva.

Estiveram presentes na capacitação o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Alexandre Cerqueira; o coordenador Estadual Adjunto de Proteção e Defesa Civil, o tenente-coronel Benício Ferrari; o subsecretário Estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso; além de demais profissionais que atuam no CICC.

A equipe do Ministério da Saúde esteve no Estado até esta sexta-feira (15), e realizou visitas técnicas em municípios da Grande Vitória e do interior.