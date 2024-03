Clayton Silva diz que jogar no Vasco é ‘um dos maiores desafios da carreira’

O atacante Clayton Silva foi apresentado pelo Vasco nesta quinta-feira (14), mas já viveu todo o time de emoção no novo clube. Aliás, ele chegou no dia de jogo da Copa do Brasil e já torceu para os novos companheiros contra o Água Santa (vitória nos pênaltis).

No entanto, mesmo sem treinar com os titulares, foi escalado desde o início diante do Nova Iguaçu na ida da semifinal do Carioca e agora esperar ajudar no duelo de volta, no domingo (17). Segundo ele: seu “maior desafio da carreira”.

Contudo, contratado sob o respaldo do técnico Ramón Menezes, Clayton Silva chegou com moral no Rio de Janeiro. No entanto, pode ser a arma diante do Nova Iguaçu caso Adson não retorne após ser poupado na ida, no Maracanã. Aliás, ele garante estar pronto e feliz com a guinada na carreira.

“Aliás, foi uma semana muito corrida. Já estava treinando e jogando em Portugal. Portanto, quando chegou a proposta do Vasco, não pensei duas vezes. Cheguei, treinei, conheci a equipe e fui para o jogo”, ressaltou, surpreso por já começar diante do Nova Iguaçu. “Aliás, procurei fazer o melhor dentro de campo, mesmo sem entrosamento.”

Clayton Silva não esconde euforia

No entanto, o reforço chegou para dar mais opções ao ataque e não esconde a euforia. “Atuar pelo Vasco é um dos maiores desafios da minha vida como profissional. Quero ajudar o Vasco independente de qualquer situação”, avaliou. “Eu sonhava em voltar para o Brasil, jogar em um clube gigante, com uma torcida maravilhosa. Aliás, foi isso o que me fez voltar. E pela estrutura do Vasco, para ajudá-lo.”

Sobre os primeiros dias de nova casa, o reforço garantiu que já está se entrosando com Vegetti fora do campo também. “Tenho uma relação muito boa com o Vegetti. Ele me acolheu muito bem. Podemos jogar juntos e também posso ser um substituto dele. Será opção do treinador”, explicou, já fazendo lobby pela parceria.

