Com prazo de dois meses, campo society vai ser reformado em Piúma

Na busca por promover uma melhor qualidade de vida e fomentar a prática esportiva, a Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria de Educação, deu mais um passo importante ao assinar no último dia 5 de março, a Ordem de Serviço para a execução da reforma do Campo Society no Bairro Céu Azul.

Aliás, na cerimônia de assinatura, diante dos presentes, o prefeito Paulo Cola expressou sua satisfação em ver esse projeto sair do papel. “A reforma do Campo Society no Bairro Céu Azul é um compromisso que assumimos com os moradores. Visando proporcionar espaços adequados para a prática esportiva e o lazer. Estamos investindo em infraestrutura para promover uma cidade mais inclusiva e saudável”, destacou o prefeito.

Leia também: Novo cronograma: concurso adia provas e reabre prazo de inscrições

Contudo, com um prazo de execução de dois meses e um investimento total de R$ 257.964,60, a reforma do Campo Society contemplará diversas melhorias, desde a revitalização do gramado até a instalação de novas estruturas para os praticantes de esportes, em Piúma. A empresa responsável pela execução dos trabalhos, após vencer o processo de licitação, foi a LQC Construções Esportivas.

“Estamos confiantes de que empresa realizará um excelente trabalho, garantindo que o Campo Society no Bairro Céu Azul esteja em perfeitas condições para receber os moradores e proporcionar momentos de integração e diversão através do esporte”, ressaltou o prefeito Cola durante a cerimônia de assinatura.

A reforma deste espaço esportivo não só beneficiará os moradores do Bairro Céu Azul. Mas, também contribuirá para o desenvolvimento social e a promoção da saúde na comunidade de Piúma como um todo. A expectativa é de que em breve os moradores possam desfrutar de um Campo Society renovado. Que atenda às necessidades da comunidade e promova o bem-estar de todos.

Foto: Divulgação