Com tema e policiais ‘de verdade’ menino, de 5 anos, comemora aniversário

No último final de semana, policiais do 1º Batalhão da PM, em Vitória, fizeram uma incursão especial, para realizar uma “operação de Aniversário” e comemorar os cinco anos do pequeno Renan. O aniversário do menino foi no domingo (10), com o tema Polícia Militar.

Renan, mesmo tão pequeno, se mostrou grande admirador da corporação e convidou seus amigos policiais a comparecerem á sua festa.

O aniversário do pequeno, com tema da Polícia Militar, mostra o tamanho carinho de Renan pelos militares. Ao lado dos “companheiros de farda”, o menino aproveitou a festa e posou para fotos.

Os militares desejaram felicitações ao aniversariante e agradeceram pelo carinho. Que o Renan cresça sabendo que a Polícia Militar sempre estará à disposição da Sociedade Capixaba.