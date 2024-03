Conceição do Castelo: PSB aposta mais uma vez em Valber

O PSB, mais uma vez, irá apostar no atual assessor parlamentar Válber Vargas Valbinho como pré-candidato a prefeito no município de Conceição do Castelo.

Vereador eleito por três mandatos, sendo o mais votado em todas as eleições, Válber também já foi ex-vice-prefeito e disputou as eleições no ano de 2020, ficando em segundo lugar com 31,18%, um total de 2.171 votos válidos, no município com pouco mais de 11 mil habitantes.

O pré-candidato afirma estar construindo uma aliança com diversos partidos, entre ela o Progressista, PDT, Rede, Novo e DC.

Questionado sobre o motivo pelo qual voltou a colocar seu nome na disputa eleitoral para prefeito de Conceição do Castelo, Válber menciona a necessidade de melhoras em diversas áreas do município.

“O motivo pelo qual o meu nome está à disposição para disputar a próxima eleição é o trabalho prestado que fiz nos mandatos que estive até aqui. Por saber que dá para fazer muito mais do que tem sido feito”, disse o pré-candidato.