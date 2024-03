Concurso em Cachoeiro: candidatos já podem conferir locais de provas

Os candidatos inscritos no edital do concurso público da Prefeitura de Cachoeiro para provimento de cargos nas áreas de saúde e educação já podem conferir os locais de aplicação das provas discursivas e objetivas.

Para realizar a consulta, é preciso acessar o site da banca organizadora do certame (www.cebraspe.org.br), na área de “Concursos em Andamento” e procurar pelo concurso denominado “Pref_Cachoeiro_24”. Na página, é necessário que o candidato insira o CPF informado no ato de inscrição.

Leia também: Olha a chuva! Cidades do Sul do ES recebem novo alerta nesta terça (19)

Ao todo, o edital recebeu 5.321 inscrições, para 255 vagas imediatas, distribuídas em 26 cargos. Segundo a relação candidato/vaga, divulgada pelo Cebraspe na manhã desta terça-feira (19), os cargos com maior número de inscritos foram Professor de Educação Básica (Peb B), Professor de Educação Básica (Peb A) e Técnico em enfermagem, com 1029, 800 e 513 inscritos, respectivamente.

“É importante que os candidatos acompanhem as páginas dos editais durante todo o período de realização dos concursos, para se manterem informados dos procedimentos nas fases anteriores e posteriores à aplicação das provas”, destaca Antônio Carlos Valente, secretário municipal de Administração de Cachoeiro.

Nas próximas semanas, os outros três editais do mais recente concurso público da Prefeitura de Cachoeiro também divulgarão informações pertinentes à aplicação das provas, que serão publicadas no Diário Oficial do Município e no site oficial da banca organizadora, para consultas individuais.