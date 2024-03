Concurso público em Cachoeiro: provas são adiadas por conta da chuva

As provas do concurso público da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que seriam realizadas neste domingo (24), foram adiadas em razão das fortes chuvas que atingem a região. A informação foi confirmada na tarde deste sábado (23), pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Leia também: Grande perigo: Instituto mantém alerta vermelho para o Sul do ES

Em comunidado, a empresa responsável pelo concurso informa o “adiamento das provas referentes ao concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio, em razão das fortes chuvas no estado do Espírito Santo”.

Ainda, de acordo com o comunicado da Cebraspe, a nova realiação das provas será divulgada oportunamente, em seu site oficial.

Por fim, reforça “que todas as informações oficiais relacionadas ao certame devem ser acompanhadas diretamente no site oficial do evento”.