Confira as vagas de emprego disponíveis na Santa Casa de Cachoeiro

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim está com vagas de emprego para diversos cargos. Sendo assim, abriu Processo Seletivo para selecionar profissionais da área operacional e da saúde.

Há vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de serviços gerais, copeiro hospitalar, enfermeiro assistencial, estagiário técnico de enfermagem, fisioterapeuta, recepcionista, técnico de enfermagem e enfermeiro Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Há também vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).

Entre os benefícios, a Santa Casa oferece refeitório; vale Transporte conforme CLT; desconto em faculdades; convênio farmácia e Assistência Médica.

A Santa Casa oferece grandes oportunidades de desenvolvimento profissional, treinamento contínuo, incentivos financeiros, plano de saúde e outros benefícios.

Os interessados nas vagas de emprego devem cadastrar seus currículos no site www.santacasacachoeiro.com.br. Lá também é possível consultar outras informações e tirar dúvidas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.