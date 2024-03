Confira como ficam os serviços essenciais durante feriado da Páscoa em Cachoeiro

Os serviços essenciais prestados pela prefeitura de Cachoeiro estão mantidos no feriado prolongado desta semana. Saúde, cemitério e segurança pública são algumas áreas que estão organizadas para manter o atendimento básico à população.

Os demais setores seguem o decreto municipal 33.520, de 2023, que estabelece o calendário de feriados de 2024 e prevê ponto facultativo na quinta-feira (28) e feriado municipal na sexta (29), em lembrança pela Paixão de Cristo.

Todos os departamentos municipais reabrirão, normalmente, depois da Páscoa, na próxima segunda-feira (1).

Saúde

As unidades de Pronto Atendimento continuarão funcionando 24h. São elas: UPA do bairro Marbrasa; Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no Baiminas; PA de Itaoca (cuja ambulância pode ser acionada pelo telefone 3539-1285); e Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquidaban (para crianças menores de 12 anos).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) poderá ser acionado, a qualquer hora, pelo telefone 192, em casos de urgência e emergência. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu reabrem na segunda-feira (1).

Feiras Livres

A feira, que acontece às quintas, às 14h, na pracinha do Gilberto Machado, está suspensa. As demais acontecerão nos mesmos horários e locais.

Coleta de lixo e cemitério

A coleta de lixo funcionará normalmente. Além disso, haverá funcionários, em regime de escala, atuando no cemitério municipal do Coronel Borges. Eles atenderão das 7h às 17h e, depois desse horário, haverá um servidor de plantão na capela.

Guarda Municipal, agentes de trânsito e Defesa Civil

Os agentes de trânsito atuarão em regime de plantão. A Guarda Civil Municipal trabalhará, normalmente. Tanto os agentes quanto os guardas poderão ser acionados, em caso de necessidade, via 190 (Ciodes). A Defesa Civil deixará servidores de sobreaviso que atenderão, a qualquer hora, pelo telefone (28) 98814-3497.

Centros Culturais

A Casa de Cultura Roberto Carlos abrirá, das 9h às 15h, na quinta (28), sexta (29) e sábado (30). Os demais centros culturais permanecerão fechados.

Ouvidoria

Os cidadãos poderão registrar solicitações de serviços, reclamações, denúncias, e elogios na Ouvidoria Geral do Município por meio do aplicativo “Todos Juntos”. Outras opções são a página https://ouvidoria.cachoeiro.es.gov.br/ e mensagens pelo WhatsApp do número 28 98814-3357. As manifestações por esses canais serão respondidas a partir do primeiro dia útil depois do feriado.

Ônibus

Na quinta (28), os ônibus funcionam normalmente, conforme dia de semana. Na sexta (29), eles rodam com horário de domingo. Nos demais dias – sábado (30) e domingo (31) – nos horários dos respectivos dias.