Confira informações sobre os primeiros confrontos da Liga Europa e da Liga Conferência em suas fases de oitavas de final

Em fevereiro, o mundo da bola vai contar com mais uma série de partidas de grandes competições. Entre elas, estão a Liga Europa e a Liga Conferência. Confira neste texto informações sobre os primeiros confrontos dessas duas em suas respectivas fases de oitavas de final.

Liga Europa

Todos os jogos de ida vão ocorrer entre os dias 6 e 7 de março. Confira mais informações sobre os embates:

Liga Conferência

Liga dos Campeões

Além das disputas da Liga Europa e da Liga Conferência, o mês de março também será marcado pelos jogos da fase de oitavas de final da Liga dos Campeões. Confira os clubes que estão indo a campo nesta etapa da competição: Napoli, Barcelona, Arsenal, Porto, Paris Saint-Germain, Real Sociedad, Internazionale, Atlético de Madrid, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, Lazio, Bayern de Munique, Copenhagen, Manchester City, RB Leipzig e Real Madrid.

Apostas

Se você está interessado em apostar nos jogos dessas três competições e em muitas outras do mundo esportivo, a sua melhor opção de plataforma é o site da Pinnacle. A melhor entre as Casas de Apostas, a Pinnacle te proporciona opções de lances em futebol, basquete, futebol americano e em muitos outros esportes, além de um cassino online.

Anote aí

Lembre-se também, a próxima edição do evento de apostas Brazilian igaming Summit (BiS) vai acontecer entre os dias 23 e 25 de abril, no Transamerica Expo Center.

Betting, Gambling, o cenário de apostas não para de se movimentar.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.