Conheça as mulheres importantes na história da Diocese de Cachoeiro

Você conhece as mulheres importantes na história da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim? Anualmente, no dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. Aliás, a data evidencia a importância da figura feminina na sociedade, bem como suas conquistas ao longo dos anos.

No entanto, a data comemorativa foi oficializada pela ONU no ano de 1975 e, inicialmente, este era um dia apenas de reivindicação por igualdade salarial entre homens e mulheres.

Leia também: O protagonismo da mulher no agronegócio capixaba; confira

No entanto, com o passar dos anos, este dia passou a carregar consigo outros objetivos, como principalmente o de reflexão sobre a luta das mulheres, seja no âmbito afetivo, familiar e social.

Aliás, a verdade é que, ao longo de toda a história, a figura feminina sempre esteve presente, não sendo diferente na história da Igreja. Contudo, em Cachoeiro de Itapemirim elas estão presente na vida e nos corações do fieis.

Mulheres importantes na história da Diocese

Portanto, quatro mulheres fizeram e fazem a diferença na vida da Igreja diocesana de Cachoeiro de Itapemirim. Conheça cada uma delas:

Irmã Cleusa Carolina

Uma mulher de fé, corajosa e dedicada ao ser humano. Conviveu com o mínimo, falou várias línguas e soube conviver com o diferente.

Essas são algumas das características de Cleusa Carolina Rody Coelho, a irmã natural de Cachoeiro de Itapemirim pode se tornar a primeira santa capixaba.

Em defesa dos povos indígenas, foi assassinada em 28 de abril de 1985, às margens do Rio Paciá, na Prelazia de Lábrea, no Amazonas. Aliás, no dia 25 de 2019 Irmã Cleusa foi homenageada pelo Papa Francisco, em Roma, no Sínodo da Amazônia.

Madre Gertrudes

Fundadora do Instituto Religioso das Irmãs de Jesus na Eucaristia, há 95 anos, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Portanto, ela nasceu no dia 7 de agosto de 1876, em Chiuro – Itália e faleceu no dia 7 de agosto de 1962 em Cachoeiro de Itapemirim.

Madre Gertrudes de São José fundou também o Colégio Jesus Cristo Rei. Ela é um exemplo de mulher. Confiante na Providência Divina, de coragem, entusiasmo e ardor missionário.

Histórias que inspiram

Irmã Otília

Conhecida e querida por todos, Irmã Otília, de 87 anos, não mede esforços para levar o bem para os pacientes internados na Santa Casa de Cachoeiro. No entanto, apesar da idade, não lhe falta disposição para percorrer todas as enfermarias do hospital.

Por onde passa, a religiosa é recebida com carinho. Tanto pelos funcionários, quanto pelos doentes. E assim como acontece todos os dias, irmã Otília segue mantendo suas orações pela recuperação daqueles que estão internados.

Irmã Rita

Há 25 anos, um grupo de irmãs da Inspetoria Nossa Senhora da Penha, resolveram subir um dos bairros mais populosos da periferia de Cachoeiro, o Village da Luz.

No entanto, a intenção era chegar mais perto de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e criar um vínculo que poderia trazer nova perspectiva de vida a eles. Hoje, estruturado, o projeto “Villagindo para ser feliz” é marco da mudança social no bairro.

Maria Rita Zampirolli, conhecida por irmã Rita, foi uma das compositoras do projeto. Homenageadas em 2020 com o título de “Guardiã da Bondade”, por muitos anos esteve à frente do projeto.