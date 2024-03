Consumidores pagam mais de 50% de impostos nos produtos da Páscoa

A Semana Santa traz momentos de reflexão, encontros em família e entre amigos, com direito a refeições fartas e muito chocolate. Mas o custo que o brasileiro paga para comprar os produtos típicos dessa época do ano é salgado.

De acordo com levantamento do advogado tributarista Samir Nemer, os tributos pagos em itens como vinho, bacalhau e chocolate chegam a mais da metade do valor final desses produtos.

Esse é o caso do vinho importado, que tem 59,73% de seu preço total direcionado a impostos. Em segundo lugar, está o vinho nacional, com 44,73%. Outro item sempre frequente na mesa do capixaba é o bacalhau importado, que tem 43,78% do seu valor final só de tributos.

“Já os queridinhos do domingo, o chocolate e o ovo de Páscoa, contam, respectivamente, com 39,61% e 38,53% de tributos. Ou seja, ao comprar um produto de R$ 100, quase R$ 40 vão para os cofres públicos estaduais, municipais e federal”, ressaltou Nemer, que é sócio do escritório FurtadoNemer Advogados.

Para quem prefere sair de casa e almoçar fora no domingo de Páscoa, vale o registro: a refeição em restaurante conta com 32,31% do seu valor final só de tributos. Já para quem vai viajar, o tributo que incide nas hospedagens chega a 29,56% e nas passagens aéreas, 22,32%.

O especialista explicou que os principais impostos dos produtos da Páscoa são o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), além do imposto de importação para os itens que chegam do exterior.

“É importante o brasileiro ter conhecimento do quanto de tributos vai para os cofres públicos, pois esse percentual pode aumentar o valor final do produto e também para cobrar o bom uso dessa verba em prol da sociedade”, declarou Nemer.

Segundo o advogado, com a reforma tributária, vão haver alterações nos percentuais dos tributos, mas isso ainda vai começar a ser colocado em prática daqui a dois anos, quando começa a transição entre os sistemas.

Principais produtos da Páscoa e seus impostos:

Vinho importado – 59,73 Vinho nacional – 44,73% Refrigerante de garrafa – 44,55% Bacalhau importado – 43,78% Cerveja – 42,69% Chocolate – 39,61% Colomba pascoal de chocolate – 38,68% Ovo de Páscoa – 38,53% Bombom – 37,61% Peixes – 34,48% Coelho de pelúcia – 29,92%

Lista de serviços para a Páscoa e seus impostos:

Almoço em restaurante – 32,31%

Hospedagem – 29,56%

Passagem aérea – 22,32%