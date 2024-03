Consumo de peixe cru pode ser causa de meningite rara no Brasil

Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo publicaram um artigo que associa a ingestão de peixe cru, da espécie tucunaré, a um caso de meningite eosinofílica, causada por um parasita do gênero Gnathostoma, que ataca o sistema nervoso central do corpo humano. O estudo foi publicado na última segunda (4) na “Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical”. As informações são da Revista Galileu.

