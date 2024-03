Copa ES 2024 tem novo formato e conta com a participação de 10 times

Dez equipes entraram na disputa da Copa Espírito Santo 2024, que começa em abril, com um novo formato de disputa. O segundo arbitral sobre a competição aconteceu na tarde desta segunda-feira (4), entre representantes da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) e dos clubes.

Capixaba SC, Desportiva Ferroviária, Linhares FC, Nova Venécia, Porto Vitória, Real Noroeste, Rio Branco AC, SC Brasil Capixaba, Vilavelhense e Vitória são os times que vão brigar pelo título e, consequentemente, pela vaga para o Campeonato Brasileiro Série D 2025. Além disso, existe também a possibilidade da Copa ES ofertar, ao vice-campeão, uma vaga para a Copa Verde do ano que vem, que ainda precisa ser confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No arbitral, a maioria dos clubes votou a favor da proposta de fórmula de disputa apresentada pela Desportiva Ferroviária. De acordo com o novo formato, todos os dez times se enfrentam na primeira fase, em turno único. Os oito melhores avançam para a segunda fase, que terá duas chaves com quatro times em cada. A Chave A terá o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo colocados da primeira fase. Já a Chave B será composta pelo segundo, terceiro, sexto e sétimo colocados.

Os times da Chave A enfrentam os da Chave B, em turno e returno, e apenas os líderes de cada grupo avançam para a grande final, disputada em jogo único, no estádio estadual Kleber Andrade.

Ao todo, serão 78 jogos disputados em 18 datas. O presidente da FES, Gustavo Vieira, elogiou a votação democrática e informou que a entidade se compromete a arcar novamente com as despesas de taxas de arbitragem, reduzindo assim os custos dos participantes.

Gustavo também anunciou que a tabela será sorteada ao vivo, diretamente dos estúdios da TVE, no próximo dia 13 (quarta-feira), às 20 horas pela emissora pública dos capixabas. A previsão é de que a Copa ES comece em 27 de abril e termine em 17 de agosto, antes do início do Campeonato Capixaba Série B.