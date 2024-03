Corpo queimado é encontrado em matagal em Cachoeiro

Um corpo foi encontrado queimado no último domingo (3), em uma matagal às margens de uma estrada na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Civil, pessoas que passavam pelo local avistaram o corpo e, em seguida, acionaram a polícia.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Procurada, a PC informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

