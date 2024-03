Suspeito de tentativa de homicídio é preso em baixo de veículo em Alegre

Um homem, de 36 anos, suspeito de tentativa de homicídio, foi preso em flagrante na Praça da Estação, no centro de Alegre. Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu na noite do último domingo (3).

De acordo com a PM, os militares patrulhavam pela rua Ozorimbo Lima, quando ouviram sons parecidos com disparos de arma de fogo e avistaram algumas pessoas correndo próximo à Praça.

Imediatamente, os policiais foram ao local, sendo indicado que o suspeito estava com uma blusa azul, correndo em direção ao Ministério Público do município. O suspeito estava se escondendo por baixo de um veículo estacionado, mas foi alcançado e detido.

No entanto, os policiais fizeram buscas na região por onde o suspeito estava, porém, a arma do crime não foi localizada. Após o flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª delegacia Regional de Alegre.

