Corpos de mãe e filho são encontrados no interior de Mimoso do Sul

Dois corpos, de mãe e filho, foram localizados durante buscas realizadas na cidade de Mimoso do Sul, após o forte temporal que devastou a cidade.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Leonardo Ferreira, as vítimas moravam no interior de Mimoso, na localidade da Reserva. “Os corpos foram encontrados no domingo (24)”, afirmou Leonardo.

De acordo com informações extraoficiais, a casa da família teria desabado após a chuva. Além da mãe, a professora Adair Antônia Fernandes, de 43 anos, e do filho, de 6 anos, também moravam na casa o esposo dela e outro filho, que foram resgatados com vida.

Chuva provoca mortes

O número de mortos pelas chuvas que atingem o Sul do Espírito Santo aumentou para 19. As informações são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de

Bombeiros Militar do Espírito Santo.

Entretanto, de acordo com a Defesa Civil, esse número pode ser ainda maior, pois ainda há pessoas desaparecidas.

O nível de água está baixando, permitindo a chegada das equipes a lugares antes inacessíveis em Mimoso do Sul. No município já são 17 o número de mortos pelas chuvas. Outras duas mortes foram registradas no município de Apiacá.

Desalojados

De acordo com os últimos dados, 7.287 pessoas estão desalojadas no Sul do Estado e outras 411 estão desabrigadas. No município de Vargem Alta, bastante afetado pelas chuvas, 269 ainda estão fora de suas casas e outras três estão desabrigadas.

Em Mimoso do Sul, um dos mais afetados, 18 pessoas estão desalojadas e outras 12 desabrigadas. Além disso, em Bom Jesus do Norte, cidade que recebeu o maior volume de chuva de sexta (22) até sábado (23), 3.000 pessoas seguem desalojadas e outras 64 estão desabrigadas. Já em Apiacá, município vizinho, 4.000 pessoas ainda estão desalojadas, enquanto outras 332 pessoas estão desabrigadas.