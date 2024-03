Craques brasileiros que nunca disputaram uma Copa do Mundo

O Brasil sempre foi um celeiro de craques – desde o início do século 20, o país produziu inúmeros jogadores de alto nível, em todas as posições.

E justamente por isso, a concorrência entre eles costumava ser intensa. Dessa forma, muitos craques não tiveram a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo.

Todo torcedor que acompanha futebol se recorda de um ou dois “injustiçados”. Portanto, vamos elencar alguns nomes que, apesar de terem muita qualidade, não estiveram na lista de convocados para um Mundial.

Alex

Jogador de rara qualidade, Alex era o típico meia cerebral. Com sua perna esquerda, ele controlava o jogo e dava passes na medida para os companheiros.

Além disso, o “Cabeção” também aparecia de surpresa na área adversária e marcava muitos gols. Foram mais de 400 em uma carreira de sucesso, na qual só faltou disputar uma Copa do Mundo.

Élber

Uma das posições em que, historicamente, a concorrência na seleção costuma ser acirrada é o ataque. Prova disso é que Élber, centroavante que fez história no gigante Bayern de Munique, nunca disputou um Mundial.

Em sua época, ele teve de concorrer com jogadores de enorme talento, como Bebeto, Edmundo, Ronaldo e Romário.

Marcelinho Carioca

Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca é, possivelmente, o melhor cobrador de faltas da história do futebol. Mas seus pontos fortes não se resumiam à bola parada.

O meia também era capaz de armar jogadas e fazer golaços, como o contra o Santos, no Paulistão de 96, em que ele chapela o marcador dando um toque com o lado de fora do pé e, depois, chapa de primeira para estufar a rede.

Apesar de ter tido uma carreira de sucesso, nunca disputou uma Copa.

Serginho

Embora fosse lateral-esquerdo, Serginho tinha uma capacidade ofensiva fora do comum. No Brasil, destacou-se no São Paulo e, graças às suas atuações, acabou chamando a atenção do Milan.

No clube italiano fez uma carreira incrível, vencendo, entre outros títulos, duas Ligas dos Campeões. Chateado por não ter sido chamado para a Copa de 2002, Serginho mandou uma carta à CBF pedindo para nunca mais ser convocado.

Outros jogadores que nunca disputaram uma Copa do Mundo

A lista de grandes jogadores brasileiros que jamais foram convocados para uma Copa é imensa. Será que outros craques continuarão sofrendo com isso no futuro? Quem gosta de fazer previsões pode aproveitar os melhores sites para apostas esportivas no Brasil para dar os seus palpites.

Além dos nomes já citados, a galeria de craques sem uma Copa para chamar de sua inclui jogadores como Alex, Djalminha, Amoroso, Sávio e, retornando mais no tempo, Dirceu Lopes.

Como se vê, portanto, a concorrência na seleção brasileira sempre foi intensa. O momento atual não é dos melhores, mas a esperança é de que o Brasil volte a ter craques de alto nível disputando uma vaga na seleção.