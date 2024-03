Cras do Jardim Itapemirim será reformado em até 90 dias; confira

Nesta sexta-feira (8), autoridades municipais estiveram no bairro Jardim Itapemirim. Para a assinatura da ordem de serviço da reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) local. A solenidade contou com a presença do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Victor Coelho, da secretária municipal de Obras, Lorena Vasques e da secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Roselane de Araújo.

Assim, a previsão é que a obra seja entregue em 90 dias e conta com um investimento de quase R$ 370 mil provenientes de recursos municipais. Contudo, com o objetivo de proporcionar um ambiente mais adequado e acolhedor, diversas intervenções serão realizadas. Incluindo a retirada de um reservatório de água antigo e sua estrutura em desuso, reparos no piso intertravado da área externa, troca de forro na área livre coberta, manutenção do telhado, pintura externa e manutenção elétrica.

Reforma

A reforma também abrangerá a retirada de raízes de árvores que estão afetando a estrutura física do Cras. Visando melhorar as condições de atendimento aos moradores da região. Todavia, o projeto tem como objetivo principal proporcionar um espaço climatizado, acolhedor e funcional tanto para os usuários quanto para os servidores. Assim, garantindo melhores condições para a execução dos trabalhos.

Aliás, durante a solenidade, a secretária municipal de Obras, Lorena Vasques, destacou a importância da reforma para a comunidade. “Estamos empenhados em proporcionar uma estrutura digna e adequada para os moradores do Jardim Itapemirim e região. Acreditamos que, com essas melhorias, conseguiremos oferecer um ambiente mais confortável e propício para o atendimento no Cras”, afirmou.

Sobretudo, a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Roselane de Araújo, enfatizou a abrangência dos benefícios. “Com o início da obra, as melhorias contribuirão para a promoção da dignidade, qualidade de vida e bem-estar dos moradores da região que são usuários dos serviços de assistência social”.

“É gratificante poder destinar recursos municipais para melhorias que impactam diretamente na qualidade de vida da população. Esta reforma é mais um passo em direção ao bem-estar dos cidadãos cachoeirenses”, frisou o prefeito Victor Coelho.

Contudo, a população da região beneficiada direta e indiretamente pela reforma é de mais de 20 mil moradores. Os bairros contemplados pelo atendimento no Cras na região incluem Jardim America, IBC, Agostinho Simonato, Monte Cristo, Boa esperança, Caiçara, BNH de Baixo e BNH de Cima.