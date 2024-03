Cuíca disponibiliza apoio aos municípios vizinhos

O município de São José do Calçado não foi castigado pelas fortes chuvas, ao contrário das cidades vizinhas, como Guaçuí, Bom Jesus do Norte e Apiacá, devido ao recente e importante trabalho de desassoreamento do Rio Calçado, e às obras de contenção de enchentes já iniciadas, incluindo a construção de açudes e represas, com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo.

Embora estivessem previstos 100 milímetros de chuva, o que seria o suficiente para alagar vários pontos da cidade, choveu ainda mais, atingindo 128 milímetros. No entanto, apenas alguns pontos paralelos foram afetados, sem invadir casas, comércios ou causar perdas significativas.

Leia Também: Bom Jesus do Norte decreta situação de emergência após fortes chuvas

As estradas já foram desobstruídas e as ruas que precisavam ser limpas já receberam atenção, ou estão no cronograma simultâneo de limpeza. A cidade segue tranquila e, ao mesmo tempo, o prefeito Cuíca enviou apoio para Mimoso e Bom Jesus do Norte, disponibilizando maquinário, secretários e uma equipe de trabalhadores para ajudar as cidades vizinhas.