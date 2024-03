“Deus vai nos ajudar a reerguer”, menciona empresário de Alegre

Em meio ao transtorno causado pelas chuvas da nebulosa noite de sexta-feira (22) e madrugada de sábado (23), no município de Alegre, uma imagem chama a atenção por quem passa pela rua Waldir Monteiro, no bairro Triângulo.

Uma escultura de um Cristo Redentor, intacta, ao final de uma rua sem saída, ao redor de um cenário de destruição, com estruturas ao chão e muita lama para todos os lados.

Segundo o relato de Renan Almenara Sueth Lima, a escultura faz parte do Centro Educacional Adélia Barrozo Bifano – CEABB, que abrange ambos os lados da referida rua.

“Fui eu que tirei a foto. De um lado está a quadra e do outro a piscina da escola. Realmente, quando eu vi a água baixar e a cabeça do Cristo aparecer, eu me arrepiei”, mencionou Renan, que é filho da proprietária da escola.

Renan menciona que, quando viram que a água da chuva iria invadir as dependências do primeiro andar da escola, começaram a subir para o segundo pavimento com equipamentos e móveis, mas mesmo assim, contabilizam um prejuízo de mais de R$ 50 mil reais.

De uma família com base cristã, Renan Sueth, menciona que a escultura do Cristo foi adquirida por sua mãe, proprietária do Centro Educacional.

“Somos religiosos, e minha mãe comprou essa escultura, pois é uma réplica do Cristo Redentor. Embora entendemos que a estátua em si não tenha poder, acreditamos que ela nos traz a memória, o que pode nos dar esperança nesse momento de recomeço: Jesus. Cremos que Ele está presente para nos ajudar a reconstruir e nos impulsiona a continuar tentando. Deus vai nos ajudar a reerguer”.

Assim como Renan, diversos empresários e moradores de Alegre e região sul estão iniciando a reconstrução de suas vidas, após dois dias de grande tribulação causados pelas fortes chuvas.

Mais de 20 mil pessoas afetadas no sul

A região sul do Estado foi grandemente afetada pelas fortes chuvas do final de semana, causando grandes perdas materiais e de vidas humanas.

O estado já contabiliza 20 mil pessoas que estão fora de casa devido às chuvas. 18 pessoas morreram em Mimoso do Sul e 2 em Apiacá. Três pessoas continuam desaparecidas.

Em Alegre, a prefeitura registra, até o momento, 2.324 pessoas desalojadas e 14 desabrigados. 543 imóveis foram afetados, dentre eles prédios públicos.

Foram 45 km de estradas rurais danificadas. Mais de 6 mil metros quadrados de ruas e 26 pontes foram danificadas. Pelo menos 1.300 casas continuam em situação de risco.