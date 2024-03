Bom Jesus do Norte: “Perdemos todo nosso estoque”, lamenta empresário

Um volume de cerca de 300 mm de chuva caiu em poucas horas sobre a cidade de Bom Jesus do Norte, no último sábado (23). A tempestade devastou a cidade e trouxe prejuízos para moradores e comerciantes.

“Lamentavelmente! Não só eu, mas como todos os empresários de Bom Jesus de Itabapoana, onde o grupo JNF é instalado, em Bom Jesus do Norte. Perdemos todo o nosso estoque”, lamentou um dos comerciantes da cidade.

Além de lamentar, o governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), se solidarizou com as famílias e determinou medidas imediatas para minimizar os impactos causados pelo temporal.

“É um cenário que exige toda solidariedade, de todos nós nesse momento. E exige muito esforço concentrado, de todos os níveis de governo e da sociedade para a gente recuperar os munícipes”