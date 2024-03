Dia da Mulher: Santa Casa, Lar de Idosos e Fazenda terão programação

Na próxima sexta-feira (8) será comemorado o Dia Internacional da Mulher, uma data que será marcada por homenagens na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, Lar Adelson Rebello Moreira e na Fazenda.

No hospital, o Grupo de Humanização preparou uma programação especial para celebrar a data com as mulheres funcionárias e também para as pacientes internadas.

Segundo a presidente do Grupo de Humanização da Santa Casa, a ideia é reconhecer e valorizar o papel da mulher na sociedade. Além disso, mostrar que o trabalho delas é fundamental para o funcionamento da nossa instituição.

“Iremos fazer uma homenagem simples, mas com um grande significado. Sabemos que o Dia da Mulher é todos os dias, mas especialmente na sexta-feira vamos entregar uma lembrança para que se sintam homenageadas por todos nós”, explicou.

No hospital serão distribuídos brindes para as mulheres. Já no Lar Adelson Rebello Moreira também haverá programação especial com música, café da manhã e entrega de rosas.

As internas do presídio de Cachoeiro de Itapemirim, que fazem parte do projeto Cuidar de Vidas, também serão homenageadas.

Em parceria com a prefeitura e o Senac, haverá uma oficina com o tema “Arte de Embelezar”. Na atividade, as mulheres vão receber orientação sobre a autoestima e também terão a oportunidade de fazer sua própria maquiagem.