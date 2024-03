Dupla é detida com armas e munições durante operação em Iúna

A Polícia Civil apreendeu armas, munições e produtos de furto e roubo durante uma operação conjunta realizada na noite da última quarta-feira (6), no bairro Pito, em Iúna. Na ação, dois suspeitos de 31 e 33 anos, foram detidos.

De acordo com o boletim de ocorrência da PC, os policiais realizavam uma operação conjunta no bairro, quando foram avistados pelos suspeitos. Imediatamente, um dos suspeitos fechou o portão sendo necessário o uso da força para abrir.

No interior da residência, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380, 16 munições do mesmo calibre e vários produtos de furto/roubo.

Já na na casa do segundo suspeito, foi apreendida uma pistola calibre 380, 29 munições do mesmo calibre, além de vários outros produtos de furto/roubo.

Diante disso, os suspeitos de 31 e 33 anos foram conduzidos para 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para demais providências.

