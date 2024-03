Cigarros contrabandeados são apreendidos em operação conjunta na BR-101

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo e a Receita Federal apreenderam, na manhã desta quarta-feira (6), cargas de cigarros contrabandeados que estava dentro de um caminhão no km 461 da BR-101, na divisa dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, por volta das 11h40, a equipe abordou um caminhão Mercedes-Benz, da cor branca, que trafegava na rodovia. Inicialmente, o motorista alegou que estava transportando travesseiros e papel higiênico do Estado de São Paulo para a Bahia, apresentando notas fiscais como comprovação.

Além disso, as cargas mencionadas estavam estrategicamente dispostas para obstruir as portas do veículo. No entanto, diante do nervosismo do motorista, os agentes decidiram aprofundar a fiscalização e, ao remover os obstáculos de travesseiros e pacotes de papel higiênico, os policiais encontraram 564 caixas fechadas de cigarros da marca Gift, totalizando 5.640.000 unidades de cigarros contrabandeados.

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido, juntamente com o caminhão e toda a carga, para a Delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim. A Receita Federal adotará os procedimentos para a lavratura de auto de infração e posterior destruição da mercadoria apreendida.

Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF