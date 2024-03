Nível do rio Itapemirim está em 2,30m e pode subir nas próximas horas

Com as fortes chuvas que atingem o Sul do Estado, principalmente, a região do Caparaó, o rio Itapemirim está recebendo um volume de água maior. Na última medição, às 9h, o nível estava em 2,30 metros. A medição está sendo feita de hora em hora.

O prefeito Victor Coelho (PSB) fez um alerta em suas redes sociais, pedindo atenção, principalmente da população ribeirinha e comerciantes ribeirinhos, para um volume maior de água nas próximas horas, o que fará com que o rio suba ainda mais.

“Temos acompanhado os efeitos das chuvas em Cachoeiro e em municípios vizinhos, muita água descendo e temos que ficar atentos. Choveu muito em Muniz Freire e Alegre nas últimas horas, já recebemos água desses municípios, mas ainda vamos receber mais águas na próximas horas”, disse.

A Defesa Civil do município está em Pacotuba, onde já registra alagamentos.

A medição do rio Itapemirim pode ser acompanhada no site: https://www.cachoeiro.es.gov.br/defesa-civil/plantao/