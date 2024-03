“É uma tristeza muito grande”, afirma Sérgio Fonseca

A prefeitura de Jerônimo Monteiro, iniciou na manhã deste domingo (24), um mutirão para realizar a limpeza das principais ruas da cidade. O município foi atingido pelo um forte temporal na noite de sexta-feira e madrugada de sábado (23), que causou uma inundação nunca vista antes. O acumulado da água da chuva chegou a 180 milímetros em menos de 24 horas.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais, o prefeito Sérgio Fonseca agradeceu o apoio de servidores, a parceria com o prefeito de Castelo, João Paulo Narli, que disponibilizou caminhões pipa e ao governador Renato Casagrande.

“É uma tristeza muito grande. A maior enchente da existência do nosso município. Agradeço os funcionários que não mediram esforços para ajudar. Agradeço também ao prefeito de Castelo, João Paulo, por enviar dois caminhões pipa para lavar as ruas. Obrigado também ao nosso governador, Renato Casagrande, que enviou por meio da Cesan caminhões pipa e um caminhão com água potável para abastecer nosso hospital”, disse o prefeito.

Segundo o secretário de Obras do município, José Valério Binoti, além do centro da cidade, três outros bairros foram grandemente atingidos: Parada Cristal, Pedregal e Santa Clara.

“Quero que a população saiba que dividimos as equipes e estaremos atendendo a cada bairro. Além da zona urbana, a zona rural também foi fortemente atingida pelas chuvas. Já temos três equipes realizando a desobstrução das vias”, ressaltou José Valério.