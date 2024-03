EJA: jovens e adultos podem concluir ensino médio de graça no Sesi ES

Com o objetivo de transformar a realidade de jovens e adultos que não conseguiram concluir o ensino médio, o Sesi desenvolveu a EJA Profissionalizante (Educação de Jovens e Adultos). Uma oportunidade que proporciona a elevação da escolaridade, a capacitação de trabalhadores, a autoconfiança dos estudantes.

Além disso, oportuniza maiores chances de crescimento profissional e inserção no mercado de trabalho. Ao todo, são mil vagas distribuídas em sete unidades no Estado: Aracruz, Araçás (Vila Velha), Cachoeiro de Itapemirim, Civit (Serra), Colatina, Linhares e Jardim da Penha (Vitória).

Ao longo de 2024, serão quatro chamadas para os interessados se inscreverem. A primeira já começou e o candidato pode preencher o cadastro de interesse no site sesies.com.br/eja até o dia 29 de março. Aliás, outras chamadas acontecerão nos meses de maio, agosto e outubro.

As aulas serão totalmente gratuitas e ofertadas no modelo Ensino à Distância (EaD) com alguns encontros presenciais. No entanto, os alunos matriculados também farão, automaticamente, um curso de qualificação profissional, que será oferecido em parceria com o Senai ES.

O modelo à distância foi pensado especialmente para o aluno adulto concluir o nível médio de forma rápida e eficaz em até 18 meses. Além disso, conta com uma metodologia exclusiva: o reconhecimento de saberes. Por meio dela, o Sesi ES identifica, valida e certifica as competências e habilidades adquiridas pelas experiências de vida e trabalho do estudante adulto.

“Acreditamos que a educação é uma ferramenta poderosa para a transformação social e para a construção de um futuro melhor. A proposta da EJA é dar oportunidade para aqueles que, por algum motivo, não conseguiram concluir os estudos. Em paralelo, o estudante adulto terá a possibilidade de cursar uma qualificação profissional, ou seja, aprender uma nova profissão e se preparar para o mercado de trabalho”, afirmou o superintendente do Sesi e diretor regional do Senai, Geferson Luiz dos Santos.

Como será o curso?

As aulas acontecerão de forma on-line, durante quatro dias na semana. Sendo assim, para participar das aulas na modalidade EaD, o aluno deverá dispor de computador ou notebook com acesso à internet banda larga, navegador de internet instalado, webcam e microfone, pois os conteúdos são apresentados em uma plataforma digital, denominada ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

Nela, serão disponibilizados materiais multimídias, como vídeos, animações, simulações e textos, elaborados exclusivamente para o desenvolvimento do curso.

Também estão previstas atividades, aulas e avaliações presenciais. No período inicial do curso, denominado “Diagnóstico inicial – reconhecimento de saberes” a presença dos alunos é obrigatória. No período que representa a 20% da carga horária total do curso, os encontros presenciais passam a serem realizados uma vez por semana (conforme calendário do curso).

As atividades presenciais do Ensino Médio serão ministradas nas unidades do Sesi ES que foi efetivada a matrícula. Já os cursos de Qualificação Profissional serão realizados nas unidades de Ensino do Senai ES mais próxima do Polo Sesi que o aluno foi matriculado.

Quem pode se inscrever?

Os interessados no Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos à distância devem ter idade mínima de 18 anos completos até a data da matrícula.

Além disso, precisa comprovar escolaridade anterior, Ensino Fundamental completo. O Sesi aceita como comprovante documentos como declaração de escolaridade ou histórico escolar emitidos pela última escola frequentada, o Certificado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou ainda a Certificação Parcial do Ensino Médio (Escola Regular ou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA).

Mais informações podem ser adquiridas pelos telefones 0800 102 0880 e 3334-7300, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h (exceto em feriados nacionais e locais).

Inscrições

Na primeira chamada da EJA, o candidato deverá preencher o cadastro de interesse até dia 29 de março no site sesies.com.br/eja. Porém, outras chamadas acontecerão nos meses de maio, agosto e outubro.

Entretanto, o cadastro de interesse não é válido como matrícula. A convocação dos alunos para efetivação da matrícula acontece de 08 de janeiro de 2024 até o dia 29 de novembro de 2024, de acordo com a ordem das chamadas e disponibilidade de vagas nas unidades.

Confira as vagas por unidade:

Sesi Aracruz

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção (Para todas as entradas)

Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Araçás

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção (Para a 1ª e 2ª Entrada) e Assistente de Controle de Qualidade (Para a 3ª e 4ª Entrada)

Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

Turno das aulas presenciais: Vespertino / Noturno

Sesi Cachoeiro

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Assistente de Controle de Qualidade (Para todas as entradas)

Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Civit

Habilitação: EJA Ensino Médio + Qualificação Profissional em Assistente de Controle de Qualidade (Para todas as entradas)

Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Colatina

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Assistente de Controle de Qualidade (Para a 1ª e 2ª Entrada) e Controlador e Programador da Produção (Para a 3ª e 4ª Entrada)

Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Linhares

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção (Para a 1ª e 2ª Entrada) e Assistente de Controle de Qualidade (Para a 3ª e 4ª Entrada)

Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Jardim da Penha

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção (Para todas as entradas)

Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

Turno das aulas presenciais: Noturno

Para outras informações, o candidato pode entrar em contato pelo telefone 0800 102 0880, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h (exceto feriados nacionais e locais).