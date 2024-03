Emagrecimento: 6 frutas que ajudam a perder peso

Você saiba quais são as 6 frutas que ajudam perder peso? Quando o assunto é dieta, encontrar opções saborosas que não comprometam o déficit calórico pode ser um desafio. Felizmente, o reino das frutas oferece uma variedade de alimentos nutritivos, muitos deles surpreendentemente baixos em calorias e ricos em vitaminas, fibras e minerais.

De acordo com a médica Patrícia Santiago, embora todas as frutas tenham seu valor nutricional, algumas se destacam por serem especialmente leves. Isso permite que você as inclua generosamente em sua rotina alimentar.

Leia também: Câncer colorretal: 150 novos casos são registrados por ano no HECI

Conheça 6 frutas que ajudam a perder peso

Vamos explorar algumas dessas opções que são verdadeiras aliadas na busca por uma alimentação saudável:

Melão: Com apenas 29 calorias a cada 100g, o melão não apenas é uma escolha refrescante e saborosa. Mas, também é rico em vitamina C, potássio e betacaroteno. “Esses nutrientes não só contribuem para a saúde da pele, mas também fortalecem o sistema imunológico e promovem a saúde cardiovascular”, afirma Patrícia.

Com apenas 29 calorias a cada 100g, o melão não apenas é uma escolha refrescante e saborosa. Mas, também é rico em vitamina C, potássio e betacaroteno. “Esses nutrientes não só contribuem para a saúde da pele, mas também fortalecem o sistema imunológico e promovem a saúde cardiovascular”, afirma Patrícia. Mamão: Com 45 calorias em 100g, o mamão é conhecido por suas propriedades digestivas, graças à enzima papaína. “Além disso, é uma excelente fonte de fibras, que não só auxiliam no bom funcionamento do intestino, mas também proporcionam uma sensação de saciedade, o que pode ajudar na perda de peso”, acrescenta Santiago.

Com 45 calorias em 100g, o mamão é conhecido por suas propriedades digestivas, graças à enzima papaína. “Além disso, é uma excelente fonte de fibras, que não só auxiliam no bom funcionamento do intestino, mas também proporcionam uma sensação de saciedade, o que pode ajudar na perda de peso”, acrescenta Santiago. Abacaxi: Com apenas 48 calorias em 100g, o abacaxi não só é uma fruta tropical deliciosa, mas também é repleto de benefícios para a saúde. “Rico em vitamina C e bromelina, uma enzima que auxilia na digestão, o abacaxi também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, contribuindo para a saúde geral do corpo”, destaca a médica.

Médica Patrícia Santiago

Melancia: Com 33 calorias em 100g, a melancia é uma excelente opção para quem busca uma fruta hidratante e pouco calórica. Além de seu alto teor de água, a melancia é rica em licopeno, um poderoso antioxidante que pode ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares.

Com 33 calorias em 100g, a melancia é uma excelente opção para quem busca uma fruta hidratante e pouco calórica. Além de seu alto teor de água, a melancia é rica em licopeno, um poderoso antioxidante que pode ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares. Morango: Com apenas 30 calorias em 100g, o morango não apenas é uma delícia e fácil de encaixar em diversas receitas, mas também é uma excelente fonte de vitamina C, fibras e antioxidantes. Esses nutrientes ajudam a fortalecer o sistema imunológico, promover a saúde cardiovascular e controlar o colesterol.

Com apenas 30 calorias em 100g, o morango não apenas é uma delícia e fácil de encaixar em diversas receitas, mas também é uma excelente fonte de vitamina C, fibras e antioxidantes. Esses nutrientes ajudam a fortalecer o sistema imunológico, promover a saúde cardiovascular e controlar o colesterol. Ameixa: Com 46 calorias em 100g, a ameixa é uma opção doce e nutritiva para incluir na dieta. “Além de ser rica em fibras, especialmente pectina, que auxilia no controle da glicemia e do colesterol, a ameixa também é uma boa fonte de vitaminas e minerais essenciais para o organismo”, diz a especialista.

Estratégia na dieta

Embora todas as frutas sejam uma escolha saudável, essas 6 frutas que ajudam perder peso são opções de baixas calorias podem ser estratégicas para incluir em sua dieta diária, permitindo que você as desfrute em maior quantidade sem preocupações com o consumo calórico. Lembre-se sempre da importância da variedade e equilíbrio em sua alimentação para garantir uma ingestão diversificada de nutrientes.