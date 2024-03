Emoção e superação marcam a 7ª Corrida da Mulher em Cachoeiro

Na manhã de domingo (10), as ruas de Cachoeiro ficaram mais bonitas com a presença e disposição de cerca de 300 atletas que participaram da 7ª Corrida da Mulher.

Contudo, no evento organizado pela Prefeitura de Cachoeiro, que celebra o Dia Internacional da Mulher (8 de março), emoção, superação e novas experiências foram os destaques. Aliás, é o que conta Marcilene Costa da Silva que, feliz, salienta a alegria de participar da corrida pela primeira vez.

“Esse foi meu primeiro desafio e estou muito contente por conseguir completar todo o percurso. Durante o trajeto, procurei seguir em um ritmo tranquilo, para não forçar muito, e no fim, deu tudo certo. Já estou ansiosa para a próxima competição”, declara.

Mudança de percurso da 7ª Corrida da Mulher

Sobretudo, a mudança do percurso da 7ª Corrida da Mulher também foi destaque. Aliás, neste ano, o trajeto subiu de cinco para quase sete quilômetros, com alteração do caminho. Na edição de 2024, as participantes saíram da Praça de Fátima, seguiram pela avenida Beira Rio para atravessar a ponte Juscelino Kubitscheck, próximo ao Teatro Rubem Braga, seguindo pela rua Samuel Levy (Aquidaban), avenida Pinheiro Júnior, rua Moreira, rua Coronel Borges, atravessando a ponte do Arco, seguindo pela rua Amâncio Silva, Dr. Deolindo, rua 25 de Março, até o retorno à Praça de Fátima.

“Estou voltando a participar das atividades de corrida e gostei do desafio do novo trajeto. Acredito que meu desempenho tenha sido bom, estou feliz de ter participado. Gostei muito da organização; foi tudo bem preparado”, ressalta Elizangela Regino Vieira Mendes.

“Que festa linda! Foi inspirador ver a dedicação e a superação de cada mulher que não se deixou vencer pelo cansado e pelo desafio. Estamos muito satisfeitos por mais um evento de sucesso do esporte de Cachoeiro”, comemora o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

Sobretudo, também presente na atividade, o prefeito Victor Coelho participou da entrega das medalhas de participação para as atletas.

“A mulher é sinônimo de força e temos uma grande participação feminina nas atividades esportivas de nosso município e isso deixa Cachoeiro ainda mais forte. Nossa cidade respira e transpira esporte, e estamos orgulhosos de cada atleta que superou e venceu mais esse desafio”, salienta.