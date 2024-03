Emocionante! Notaer divulga vídeos dos resgates de vítimas da chuva

Um trabalho incansável e indispensável! Desde o último sábado (23), o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) tem realizado o resgate de dezenas de pessoas em Mimoso do Sul. São vítimas que ficaram ilhadas, na maior tragédia já registrada no município.

Somente no sábado (23), mais de trinta pessoas foram resgatadas pelo Notaer. Um exemplo de coragem e solidariedade.

O volume de chuva na cidade ultrapassou 200 milímetros em intervalo de 24 horas, e deixou um rastro de devastação e mortes. Em meio a água, lama e escombros, as pessoas tentaram se proteger enquanto aguardavam por ajuda. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, 18 óbitos foram registrados no município e muitas pessoas estão desabrigadas.

Sendo assim, entre os resgatados pelo Notaer estão crianças, idosos, adultos e até mesmo agentes do Corpo de Bombeiros.

Em resumo, os regastes foram realizados em vários pontos do município, em áreas que ficaram isoladas e inacessíveis por terra. Um verdadeiro voo pela vida.

Nesta segunda-feira (25), o núcleo compartilhou em suas redes sociais um vídeo emocionante com imagens de alguns desses resgates heroicos.

Confira o vídeo publicado pelo Notaer:

Do mesmo modo, na noite de sábado (23), o governador Renato Casagrande (PSB), compartilhou em seu perfil no Instagram, imagens do momento em que um casal de idosos é resgatado pela equipe do Notaer.

Veja abaixo: