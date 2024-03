“Estamos Isolados”, menciona o prefeito de Apiacá

Um dia após a forte chuva que atingiu diversos municípios da região Sul do Estado, a cidade de Apiacá continua isolada. Segundo informações prévias repassadas pela Defesa Civil do município, a cidade permanece sem sinal de telefone celular, o abastecimento de água continua comprometido e falta água potável. Já são contabilizadas 1.300 pessoas desalojadas, 450 pessoas desabrigadas e 2 mortes.

“Nós estamos isolados, sem comunicação. Um verdadeiro cenário de guerra”, afirma o prefeito.

O prefeito Fabrício do Posto (PP) confirmou na tarde de ontem, sábado (23), duas mortes devido às fortes chuvas que caíram no município. As vítimas seriam uma senhora acamada de 80 anos e um senhor de 60 anos.

O governador Renato Casagrande, que visitou na manhã deste domingo (24), as cidades de Mimoso do Sul e Bom Jesus do Norte, ainda hoje estaria tentando chegar em Apiacá.

