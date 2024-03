“Estou entusiasmada para participar da feira”, afirma aluna do Qualificar

Dez alunos do curso Qualificar ES Empreendedor, que foi realizado em Muniz Freire, estarão expondo e comercializando seus produtos no Fórum de Piscicultura que irá ocorre entre os dias 14 e 15, na sede do município.

A ex-aluna do Qualificar ES Empreendedor, formada em setembro de 2022, Maria Helena de Souza Bicalho, que atua como trabalhadora de preparação de pescados, acredita que a participação no Fórum de Piscicultura é mais uma oportunidade que se abriu em sua caminhada.

“Estou com muito entusiasmo para participar da feira. Hoje não estou atuando com meus produtos, pois estou trabalhando em uma cooperativa, e serão esses produtos que iremos expor e vender. Mas, após a realização do curso do Qualificar ES Empreendedor, trabalhei seis meses direto com minha produção. O Qualificar mudou muito a minha vida. Abriu várias portas para mim. Além disso, estou com muitas propostas de outros empreendimentos. Foi uma experiência que vou levar para minha vida” ressalta Maria Helena.

Segundo a coordenadora estadual do Qualificar ES Empreendedor, Kenya Souza, serão montados dez stands para que os alunos possam expor e comercializar seus produtos, quase todos a base de tilápia.

“Nestes stands serão comercializados doces, salgados – assados e fritos. Além disso, irá ofertar almoço e produtos feitos a partir da tilápia, como: moqueca, quibe, hambúrguer e iscas. A feira também receberá um stand de café especial, com produção dos alunos do Qualificar Empreendedor”, disse a coordenadora.

Qualificar ES Empreendedor

O Qualificar Empreendedor é um braço do Qualificar ES Educação Profissional, onde os alunos recebem auxílio para se tornarem empreendedores e vencer os obstáculos do empreendedorismo, através da Trilha da Inovação. Os cursos ocorrem nas modalidades: on-line, semipresencial e presencial.

Realização e apoio

A Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que terá como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

Serviço

Data: 14 e 15 do mês de março, em Muniz Freire

Local: Parque de Exposições

Instagram do evento: @inova_capixaba