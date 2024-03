Evento em Patrimônio da Penha celebra o “mês das Águas”

Em março, mês das Águas, Patrimônio da Penha terá o lançamento do projeto Caminho das Águas Caparaó – Rotas pedagógicas para o FuTurismo – 2024. O evento contará com a presença de representantes da ANA – Agência Nacional das Águas, patrocinadora do projeto.

O lançamento será amanhã, 19 de março, a partir das 9 horas da manhã. O local é o salão da Cachoeira da Vó Tuti, em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço, Caparaó Capixaba.

Este evento ocorrerá no marco da Abertura da Semana das Águas 2024, que culmina no dia 22, Dia Mundial da Água. O objetivo é continuar pensando em caminhos para a preservação das águas preciosas da Serra do Caparaó.

Na ocasião, também serão apresentadas atividades do projeto, incluindo:

– Abertura de chamadas para turmas escolares da região fazerem a rota guiada;

– ⁠Divulgação dos Encontros Guardiães das Águas e das Memórias;

– ⁠Chamada para jovens bolsistas da comunidade;

– ⁠Divulgação da imersão em mosaico para a produção de fontes do Caminho das Águas, e muito mais!

A comunidade agradece o patrocínio da ANA – Agência Nacional de Águas e o apoio da AMPA – Associação de Moradores de Patrimônio da Penha e da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço.

Agradecem também a gerência da Cachoeira da Vó Tuti pela cessão de importante e histórico espaço de Patrimônio da Penha. Além disso, reforçam que em caso de chuva a programação seguirá normal, pois o local é coberto e confortável.

Para mais informações entre em contato: 27 999549302

Agenda:

17 de março das 8 às 12 e das 14 às 17h

– Vivência na Horta com Leinha na Tekoai Yyçara no Vale do Portal do Céu.

19 de Março às 9h

– Lançamento do Projeto Caminho das Águas: Rotas Pedagógicas para o Futurismo. Na @cachoeiradavotuti

21 de março às 9h

– Início da Imersão de Mosaico para construção de fontes de água do projeto Caminho das Águas com a artista mosaicista @marialejamunozpi

Todas terças e quintas. Na sede do Armazém Multiverso

27 de março às 14h

– Primeiro Encontro Guardiães das Águas e das Memórias com anciães, idosos, avós e avôs da comunidade. No Salão Comunitário de Patrimônio da Penha

13 de Abril às 9h

– Roda Transição Agroecológica: como ser fornecedor dos programas de alimentação escolar? com o Núcleo de Agroecologia do Caparaó – Local a definir