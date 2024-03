Eventos Secretaria de Esporte de Cachoeiro já arrecadaram mais 4 mil donativos

Os eventos esportivos de Cachoeiro têm sido uma boa oportunidade para a população praticar, também, a solidariedade. Nos últimos dois anos, por meio das atividades de corrida de rua, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) levantou mais 4 mil donativos.

Em resumo, os números são referentes aos anos de 2022 e 2023. Foram recolhidos itens como fraldas geriátricas e litros de leite, por exemplo.

As fraldas foram direcionadas a instituições de Cachoeiro. Já os litros de leite foram encaminhados para o Banco de Alimentos do município. De lá, eles são distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Também são encaminhados para instituições sociais, como lares de idosos e serviços de acolhimento de crianças e adolescentes.

A saber, os donativos foram recolhidos por meio das corridas de: São Pedro, São Pedro Kids, Santa Rita e Corrida da Mulher.

“Além de incentivar a prática esportiva, que tem crescido muito em Cachoeiro nos últimos anos, nosso maior objetivo é levantar doações. Já que elas serão de grande ajuda para quem precisa. Cachoeiro é uma cidade voluntária e participativa e temos visto isso nas adesões”, declara o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

