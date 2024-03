Ex-BBB Deniziane explica distúrbio de ‘olho preguiçoso’ e estrabismo

A ex-BBB Deniziane usou seu Instagram para explicar aos seguidores que tem estrabismo, um desequilíbrio na função dos músculos oculares e que não enxerga com um dos olhos. Ao abrir uma caixa de perguntas, um usuário questionou: “Por que seu olho é torto?”.

Ela esclareceu que tem o distúrbio do olho preguiçoso. “É como se um olho meu não tivesse função … Não regenera mais, não tem o que fazer. É como se não funcionasse. Eu enxergo muito bem, só que um olho só”.

Ao ser eliminada do reality show, internautas apontaram a diferença entre os olhos da fisioterapeuta em uma foto postada pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Deniziane aproveitou a pergunta para explicar que não se incomoda quando internautas comentam sobre seus olhos. “Eu já nasci desse jeito, nasci estrábica. Então podem falar que não vai me afetar não. Eu ainda brinco”, esclareceu.

O que é o ‘olho preguiçoso’ de Deniziane?

O termo correto é ambliopia – ou, como o desvio é popularmente conhecido, “olho preguiçoso”. A irmã gêmea da ex-sister, Deniziene, revelou que uma das vistas fica mais embaçada que a outra.

“É como se esse aqui [aponta para o olho esquerdo] não tivesse função. Esse [olho direito] sobrepõe a função do outro, não regenera mais. Não tem o que fazer, sabe? É como se ele não funcionasse. Eu enxergo muito bem, só que de um olho só”, contou Anny.

“Eu sou estrábica, né, gente? Desde nova. Mas eu juro que, sobre estrabismo, não me incomoda. Vem desde a infância, já nasci desse jeito. Então podem falar, que não vai me afetar, não. Eu ainda brinco com isso”, disparou.

Estadao Conteudo