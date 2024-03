Arthur Picoli passa por procedimento para ‘consertar’ sorriso

O cachoeirense Arthur Picoli trocou o sorriso em clínica estética curitibana – a mesma na qual o ator estrangeiro Simone Sussina fez procedimento para clarear os dentes em sua passagem pelo Brasil em 2023, de acordo com publicação em suas redes sociais nesta semana.

“Há algum tempo eu buscava um meio para melhorar meu sorriso e consequentemente minha autoestima”, escreve o ex-BBB em publicação. “Sempre deixei bem claro que buscava algo natural, apenas para realçar meu sorriso (já que sou um cara risonho kkk), e confesso que o resultado final me deixou feliz demaaaaaais”, conclui.

Ainda que Arthur Picoli e a clínica não tenham descrito o preciso procedimento, as imagens apontam para mudanças no próprio formato dos dentes e, portanto, para o emprego de lentes de porcelana aplicadas sobre o esmalte da dentição.

Nos comentários, internautas questionam a necessidade do procedimento. “Nem precisava. Os dentes naturais e bonitos!”, diz seguidora. “Só precisava fazer uma limpeza, de resto o sorriso já era bonito!”, comenta fã. “Mudou da água pra water”, opina outro.

Aliás, Arthur Picoli, mesmo sem ganhar o reality, foi uma peça extremamente marcante na edição. Ele revelou no ano passado o quanto já faturou desde a sua eliminação.

“Fiz uns três prêmios [cerca de R$ 4,5 milhões], graças a Deus, a muito trabalho e educação financeira. Estou trabalhando com o público, tenho trabalhos bons. Em meses melhores, meses mais devagar”, contou ele.

